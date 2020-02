ALESSANDRIA – Il Questore di Alessandria ha respinto la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno di un 33enne di origine marocchina. L’uomo, disoccupato, è risultato pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e denunciato per delitti contro il patrimonio, oltre che destinatario di un fermo d’indiziato per rapina.

Il permesso era stato rilasciato per motivi di lavoro subordinato ma era scaduto ad aprile 2018. Solo un anno dopo, quando i termini di presentazione si erano ormai esauriti, il 33enne aveva chiesto di poterlo rinnovare, senza fornire alcuna causa di giustificazione per il ritardo.

La Questura di Alessandria ha ritenuto che “gli addebiti contestati in sede provvedimentale, esclusivamente di matrice penale, rivelano un’evidente tendenza criminogena, oltre che una chiara incompatibilità all’inserimento nel tessuto sociale”.

Per questo verso il 33enne è stato emesso un ordine di esodo volontario dall’Italia. Se l’uomo non se ne andrà spontaneamente potrebbe scattare l’espulsione.