VALENZA – Nuovo appuntamento dedicato alle aziende orafe valenzane per costruire un futuro ancora più brillante e anche per prospettare possibilità di sviluppo improntate sulla modernità. Al Centro Comunale di Cultura, giovedì 6 febbraio, si terrà il workshop”Le nuove opportunità per le aziende orafe”, ideato per fornire informazioni utili relative al credito d’imposta, alle opportunità offerte dall’industria 4.0 per il settore orafo, alla formazione finanziata oltre alle occasioni di vendita all’estero.

L’incontro, aperto a tutti gli imprenditori, è stato organizzato da InValenza, in collaborazione con professionisti, Università del Piemonte Orientale e Comune. Grazie al lavoro di questo team i risultati a beneficio di molte aziende sono già arrivati, ha spiegato l’assessore al Lavoro del Comune di Valenza, Massimo Barbadoro. “Si discuterà delle nuove normative, per il 2020, del credito di imposta ed è questo un settore che, per esempio, grazie al nostro lavoro, ha permesso alle imprese di recuperare 520 mila euro, denaro che è rimasto in azienda permettendo di investire su ricerca e sviluppo“. Un successo, spiega Barbadoro, frutto di un “lavoro di rete tra professionisti, Università e l’associazione che funziona“.

Un altro punto al centro del workshop verterà sull’industria 4.0, un ramo che tocca il settore orafo nonostante la sua natura in parte artigianale “ma che oggi può beneficiare di stampanti 3d, saldatrici laser e così via, tutte ammortizzabili attraverso il credito di imposta“. Il confronto del 6 febbraio inoltre approfondirà anche il tema del formazione finanziata, cioè di quei fondi subito disponibili per le aziende ma di cui spesso si ignora l’esistenza.

A chiudere il percorso un focus sulle occasioni all’estero tra cui il futuro Salone delle Eccellenze a Dubai, in programma dal 21 al 25 novembre. Pierluigi Andani della Mier Alliance di Lugano illustrerà alle aziende le prospettive a Dubai, aprendo nuove porte al distretto orafo.