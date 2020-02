PROVINCIA DI ALESSANDRIA – 500 milioni di euro all’anno fino al 2024. Questo il tesoretto dedicato ai Comuni italiani nel piano piccoli cantieri per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche. La misura, come sostiene l’Ance che ne è stata promotrice, si è rivelata uno strumento per accelerare gli investimenti.

Nel 2020 è previsto un contributo complessivo di 9.940.000 di euro per i 188 Comuni della provincia di Alessandria. A questo riguardo Paolo Valvassore, presidente di Ance Alessandria, auspica una sollecita attivazione delle amministrazioni locali per cogliere questa opportunità. “L’Ance è sempre disponibile a fornire ai Comuni tutto il supporto necessario per usufruire delle risorse assegnate e dare risposte immediate alle esigenze del territorio e del settore“, ha spiegato il numero uno dell’Associazione nazionale costruttori edili.

Il termine di attivazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2020, in caso contrario i contributi non impegnati verranno revocati e riassegnati. “Il piano piccoli cantieri è una misura che ha ottenuto risultati positivi e su cui il Governo ha deciso di scommettere. Per questo ci auguriamo che il meccanismo in futuro venga ulteriormente incrementato e potenziato così da poter intervenire in maniera più incisiva nella messa in sicurezza dei nostri territori e favorire la ripresa del settore“, ha concluso Valvassore.