PIEMONTE – Anno dopo anno in Piemonte si registrano temperature record. L’ultima è stata certificata il 3 febbraio da Arpa. L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha infatti confermato come lunedì sia stato il giorno mediamente più caldo del mese di febbraio dal 1958 a oggi, superando il precedente primato detenuto dal 27 febbraio 2019, ancora al primo posto per le temperature massime.

In Piemonte il 3 febbraio il luogo più caldo è stato Cumiana, nel torinese, con 27.3°. In questi giorni inoltre l’area di alta pressione ha convogliato sabbia dal Sahara verso il Piemonte, con le linee di flusso in quota che hanno percorso l’Algeria, il Marocco, il Portogallo, la Spagna e la Francia raggiungendo infine il Piemonte.