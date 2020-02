CASALE MONFERRATO – Casale non è fascista. Con questa convinzione l’Associazione nazionale partigiani, sabato 8 febbraio, alle 15, risponderà alla manifestazione di Forza Nuova. L’Anpi ha chiamato a raccolta tutti coloro che sposano i valori della Costituzione a opporsi democraticamente all’affermazione di ogni principio “inequivocabilmente fascista“.

L’iniziativa è arrivata in seguito all’organizzazione di un corteo da parte del gruppo di estrema destra nella città casalese per commemorare la tragedia delle foibe. I militanti del partito di estrema destra si daranno appuntamento sempre sabato alle 15 davanti alla lapide di viale Giolitti, all’incrocio con via Vittime delle Foibe. Proprio questo evento ha indotto l’Anpi a non tacere e a far sentire forte la netta opposizione a questo evento: “La lealtà alla Costituzione della Repubblica Italiana, la Costituzione del nostro Stato, porta con sé il rifiuto della violenza, del razzismo, dell’antisemitismo, del negazionismo della Shoah, della dichiarata discendenza ideale dal nazifascismo. Non possiamo dichiararci neutrali ed equidistanti.“