NOVI LIGURE – Non è stato purtroppo possibile fare nulla per una turista austriaca di 80 anni, morta lo scorso 25 gennaio a bordo del pullman che avrebbe dovuto portarla a Savona. La donna avrebbe dovuto imbarcarsi con una amica per partecipare a una crociera, insieme a un gruppo di altri turisti connazionali.

Durante una precedente sosta la signora aveva detto all’amica di non sentirsi bene e di voler dormire un po’. Poco dopo, però, la compagna di viaggio si è accorta che la 80enne non si svegliava e ha allertato il conducente.

Il pullman si è subito fermato nell’area di servizio Marengo Nord. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polstrada di Ovada, insieme al personale della Croce Rossa di Tortona. Purtroppo, però, la signora era già morta.

Foto di Nicola Iadanza