SANREMO – Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo, che in questo mercoledì 5 febbraio vedrà susseguirsi sul palco la seconda parte dei cantanti in gara. A tener banco sarà soprattutto l’annunciatissima reunion dei Ricchi e Poveri. Il quartetto non si esibiva insieme dal 1981, anno in cui la ‘bionda’ Marina Occhiena decise di lasciare il gruppo per forti dissidi interni. A lei si era poi aggiunto l’addio di Franco Gatti nel 2016 dopo la scomparsa del figlio.

Sul palco dell’Ariston ci sarà anche un po’ di alessandrinità. A portarla sarà Angela Brambati che, nonostante i suoi natali genovesi, da anni vive a Roccaforte Ligure in provincia di Alessandria. Una scelta dettata dal cuore visto che la madre era originaria di un piccolo paese lì vicino e dove lei trascorreva le vacanze estive. Anzi, la cantante aveva inaugurato nel 2012 proprio in Val Borbera la Locanda di mamma Maria poi chiusa nel 2016 per dedicarsi esclusivamente alla musica.

Foto Ansa