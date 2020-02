TORTONA – Traguardo importante per il Liceo Peano di Tortona. E ancora di più per un gruppo di sue studentesse che, dopo soli tre anni di studio della lingua, sono riuscite a distinguersi negli esami di certificazione, ottenendo il migliore punteggio al Goethe-Zertifikat B1. Ecco che Anita Palenzona, Martina La Rosa, Matilde Piccinini, Maria Chiara Bargelli, Anna Sparpaglione, Marianna Dutto e Alhena Begards potranno partecipare alla selezione nazionale preliminare alle Olimpiadi Internazionali (IDO) che si svolgeranno a Dresda.

Complimenti per i risultati raggiunti e, come direbbero i latini, ad maiora. O forse, in questo caso, sarebbe meglio dire viel glück.