TORINO – Se ne è andato all’età di 63 anni, venerdì 7 febbraio a Torino, Nicola Giorgione. Era manager di lungo corso della sanità piemontese.

Nato ad Ariano Irpino, nell’Avellinese, si era laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Napoli. Negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni Bosco. Poi il suo arrivo in Piemonte per la specializzazione in Igiene e medicina preventiva, conseguita nel 1996.

È stato medico nelle direzioni di Molinette e San Giovanni Bosco, direttore sanitario del Cto, della Asl di Asti e della struttura di riferimento per Olimpiadi invernali Torino 2006 fino a diventare direttore generale dell’ospedale di Alessandria.