AGGIORNAMENTO – Circa 500 persone hanno preso parte alla manifestazione contro ogni fascismo indetta a Casale per contrastare l’assembramento di Forza Nuova per la giornata del ricordo. Una tragedia , ha spiegato il professor Marco Revelli, che nessuno vuole cancellare ma che non può essere usata dagli “eredi dichiarati del fascismo come scusa per attaccare la democrazia”. Una democrazia difesa “con la partecipazione e la presenza in questa piazza”, ha aggiunto Revelli. E sono proprio iniziative come quelle di Casale che permettono “di prosciugare il pericoloso mare di indifferenza – ha aggiunto Daniele Borioli, presidente dell’associazione Martiri della Benedicta”.

CASALE MONFERRATO – Segui qui la diretta delle manifestazioni a Casale. Dalle 15 le due manifestazioni previste: quella di Forza Nuova per la giornata del ricordo e quella di Anpi e delle forze di centrosinistra contro ogni forma di fascismo.

La diretta della manifestazione Anpi a Casale contro ogni forma di fascismo. Posted by Radio Gold on Saturday, 8 February 2020

Circa una trentina invece i militanti di Forza Nuova arrivati a Casale per la manifestazione.