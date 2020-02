PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il miele italiano è in crescita. Merito delle 5.926 imprese produttive (6% nel 2019) in un anno e dei 3.611 addetti (+9% nel 2019, +34% in cinque) del settore. Il dato è emerso da un’indagine elaborata dalla Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e di Coldiretti Lombardia su dati del registro delle imprese relativi al quarto trimestre 2019. L’analisi ha incoronato il Piemonte, e in particolare la provincia di Alessandria, tra le regioni più in crescita in questo settore.

Il Piemonte ha infatti 1.024 imprese con 746 addetti con una crescita del + 9% in un anno. In termini percentuali gli aumenti produttivi maggiori si registrano in provincia di Alessandria con un importante +14%. Torino è invece la provincia con più imprese, 273 e 162 addetti, con una crescita peri al +9%. Bene anche Cuneo con 238 imprese e 188 addetti (+9%).