ALESSANDRIA – È stata trasferita ad Alessandria per competenza territoriale l’inchiesta nata a Genova e che riguarda una truffa immobiliare ai danni di Massimo Ferrero. La vicenda ha preso corpo a fine estate 2019 quando il patron della Sampdoria era in trattativa con il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli per la cessione dei blucerchiati. L’idea del ‘Viperetta’ era quella di differenziare i suoi affari in Liguria acquistando un lussuoso immobile da ristrutturare a Portofino per farne una struttura alberghiera di grido.

L’edificio, come riporta Ansa, è stato bloccato dal patron della Sampdoria con due assegni per un totale di 200 mila euro. Tuttavia, dopo alcune settimane Massimo Ferrero ha scoperto che l’immobile era vincolato e i lavori di ristrutturazione e adeguamento a struttura alberghiera non si potevano fare. A questo punto venivano chiesti indietro i soldi all’immobiliare che si occupava della compravendita però gli assegni erano stati già incassati ad Alessandria. Secondo la denuncia fatta da Ferrero nessuno vorrebbe restituirgli i soldi.