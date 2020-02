CASALE MONFERRATO – Si è spenta all’età di 66 anni Gianna Sassone, volto storico del mondo delle majorettes tanto nel Monferrato quanto in Italia. Era stata infatti lei, sul finire degli Anni 60, a dare vita al gruppo delle majorettes di Casale. Una disciplina nuova per lo Stivale e arrivato dall’America tra dubbi e curiosità. Questo non fermò Gianna Sassone che venne chiamata a insegnare e a formare altre formazioni. Da quell’avventura nacque un importante movimento che abbraccerà tutta Italia tra festival e campionati.

Recentemente si era lanciata nell’avventura che aveva portato alla rinascita del gruppo di majorettes di Cereseto e San Mauro. L’ultima sua apparizione era stata a settembre 2019 in occasione della sfilata del rinato torneo Caligaris. A fine anno le fu diagnosticata una grave malattia. Il decesso è avvenuto all’hospice dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato nella giornata di sabato 8 febbraio.

Sui social network il sindaco di Casale Federico Riboldi ha voluto ricordare con un post la concittadina scomparsa che aveva tenuto alto il nome del Monferrato in giro per l’Italia.

Ciao Gianna, un sorriso sempre splendente. Ti ricorderemo così Posted by Federico Riboldi on Saturday, 8 February 2020

Foto tratta dal profilo Facebook del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi