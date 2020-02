ALESSANDRIA – Tutto pronto per il Carnevale Alessandrino 2020, la manifestazione organizzata e promossa dall’Associazione Attività e Commercio di Corso Acqui insieme al Comune di Alessandria, col sostegno del Gruppo Amag e Alegas e trasmessa live su Radio Gold Tv.

Si è infatti chiusa la lista dei carri e dei gruppi a piedi presenti. Questo l’ordine della sfilata, in partenza alle 14.45 da viale Repubblica verso piazza Ceriana:

Auto Tecnocasa Alessandria Carneval

Banda Musicale Città di Alessandria “Cantone”

Majorette Silver di Villanova d’Asti

Gruppo a piedi della Soms e Comitato Carnevale Acqui Terme “Re e Regina Sgaientò con corte reale e maschere

Gruppo a piedi della Scuola Primaria “Ferrero” chiamato “Differenziamoci”, il riciclo dei Rifiuti

Gruppo a piedi della Scuola dell’Infanzia “Sabin”, chiamato “Cartoons”

Carro dell’oratorio di Mirabello intitolato “Mirabè Constructions”

Gruppo a piedi dei Pirati Jack Sparrow e la Piratessa,

Carro della Sezione Comunale Avis di Sale, intitolato “Goccia Rossa

Gruppo a piedi degli sbandieratori Associazione Aleramica, vestiti da cuochi

Le 500 in maschera, col tema “Le befane”

Gruppo a piedi Palestra Yume Alessandria dal titolo “Il Clan del Loto Arancio”

Carro del Centro Giovanile Oratorio Campanone San Salvatore Monferrato, dal titolo “Il Campanone di San Salvatore”

Gruppo a piedi Oratorio Don Bosco dal titolo “La carica dei 101”

Gruppo a piedi Centro Giovanile Oratorio Campanone San Salvatore Monferrato, dal titolo I Cattivi Disney

Gruppo a piedi Cissaca – Punto D, dal titolo “La Band del Punto D On the Road”

Carro del Centro Giovanile Oratorio Campanone San Salvatore, dal titolo “La Torre di San Salvatore”

Carro e gruppo a piedi della Pro Loco di Sezzadio, dal titolo “Il Circo Vintage”

Al mattino, dalle 10, in viale Repubblica arriveranno i primi carri e saranno presenti gonfiabili e stand di dolciumi, con palloncini e animazione per grandi e piccoli, a cura dell’Associazione Linguadoc di Torino. Le mascherine potranno venire già al mattino in viale della Repubblica. La sfilata sarà poi supportata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, dai Volontari della Polizia Municipale, i Bersaglieri, Castellazzo Soccorso e l’Unione Nazionale Arma Carabinieri Onlus delegazione di Castellazzo Bormida.

Stand, giochi e bancarelle saranno presenti anche in corso Acqui e Piazza Ceriana. Proprio sul corso del “Cristo” molti negozi accoglieranno il passaggio dei carri con le vetrine addobbate a tema. Alle 17 sul palco di Piazza Ceriana, Gianni Pasino leggerà la Businà. A seguire la premiazione di tutti i Carri e Gruppi con la proclamazione del vincitore edizione 2020, votato dalla Giuria dei giornalisti. Presenterà il dj Stefano Venneri, arrivato al 18^ Carnevale da protagonista. Saranno ricordati Paolo Paoli, Sandro Locardi, Luciano Cassulini e la famiglia di Gagliaudo.

Radio Gold Tv inizierà la diretta dalle 14.30 circa, con commenti e interviste, sul canale 654 del Digitale Terrestre e sul nostro sito.