ALESSANDRIA – Tutto pronto a Radio Gold per una nuova puntata di Flow On Air. Questo mercoledì il nostro no.frah vi porta dalle 21 alle 22 in un viaggio all’insegna del rap e indie culture. Ecco la scheda del prossimo dell’ospite di questa sera.

Nome: Alessio

Nome d’arte: Drop

Età: 22

Da quando nel rap game?

Da quando ho 15 anni

Come hai incontrato il rap nella tua vita?

Direi quasi per caso.

Canzone preferita.

Amo Popstar di Sfera Ebbasta

Il tuo miglior pregio.

Credo di essere troppo buono.

Il tuo peggior difetto.

Sempre la bontà. Sono troppo buono anche con chi non lo merita.

Cosa fai quando non rappi?

Giro con gli amici.

Il tuo più grande sogno?

Diventare famoso con la musica.