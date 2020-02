ALESSANDRIA – La Questura di Alessandria ha intensificato l’attività di vigilanza sul territorio con l’intento di prevenire e reprimere ogni forma di criminalità diffusa o condotte vandaliche. In particolare i controlli si sono concentrati sull’immobile di proprietà Comunale e gestito dall’Atc per l’edilizia sociale di via Verona angolo Via Volturno.

Il servizio è stato predisposto dopo diverse segnalazioni da parte degli inquilini che si lamentavano per la presenza di occupanti abusivi che bivaccano negli spazi comuni, di tossicodipendenti e soggetti di solito dediti a spaccio e allo scippo. Le attività sono state coordinate dal personale della Questura di Alessandria, coadiuvato da tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Durante il servizio sono state identificate 25 persone, sette di nazionalità straniera e 12 con precedenti di polizia e penali, sono stati controllati 10 veicoli e fatti tre posti di controllo. La Polizia ha riscontrato inoltre l’assenza degli occupanti abusivi ricevendo conferma dagli inquilini sulla loro effettiva scomparsa rispetto a quando erano state fatte le segnalazioni.