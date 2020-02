CASALE MONFERRATO – Ha riscosso un grande interesse la lezione del dj Stefano Venneri all’istituto Balbo di Casale Monferrato. Inviato a parlare delle sue esperienze radiofoniche il conduttore ha parlato del valore della radio in tutti i momenti della vita. Venneri ha illustrato la presenza costante di Radio Gold in tutti i maggiori eventi che hanno coinvolto il territorio. Ma la radio, ha aggiunto lo speaker, è anche intrattenimento e soprattutto musica, nonostante il cambio epocale dei supporti.

A stuzzicare la curiosità degli studenti anche l’impresa da record di Venneri, detentore del titolo di speaker con il maggior numero di ore in diretta radiofonica, un’impresa raggiunta, ha raccontato, grazie a una robusta preparazione e ad anni di esperienza. Naturalmente non sono mancate le domande sul suo ruolo di speaker del Torino calcio, un incarico che ha reso Venneri famoso in tutta Italia soprattutto per la capacità di trasferire forti emozioni alla tifoseria granata.