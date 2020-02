VALENZA – Prosegue in tutto il Piemonte il monitoraggio legato al coronavirus. A Valenza nel corso della giornata sono già state adottate alcune misure precauzionali. In particolare nella serata di domenica 23 febbraio 2020 in seguito all’incontro organizzato nel Comune di Valenza, i sindaci dei Comuni di Bassignana, Pecetto, Rivarone, San Salvatore Monferrato e Valenza, al fine di coordinare un’azione comune, hanno disposto la pubblicazione di un’ordinanza con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. L’ordinanza contingibile e urgente prevede l’immediata sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole pubbliche e private, la sospensione di manifestazioni e iniziative di aggregazione.

“La situazione attuale non è di emergenza – specificano i primi cittadini – non siamo in “zona rossa”, il nostro obiettivo è avviare politiche di tipo precauzionale, invitiamo pertanto i cittadini ad usare buon senso, seguendo comportamenti di prudenza a tutela delle fasce più cagionevoli come gli anziani e i malati”. L’ordinanza prevede eventuali modifiche in relazione all’evolversi della situazione sanitaria“.

Tra le misure anche quelle adottate in luoghi frequentati dalle categorie più a rischio come gli anziani. Nella casa di riposo di Circonvallazione Ovest, come si vede nell’immagine che ritrae il volantino sistemato sulla porta a vetri della struttura, la direzione ha deciso di esporre meno possibile le persone ricoverate, vietando l’accesso a persone che arrivano dalle ‘zone rosse’ o focolaio, a chi manifesta sintomi simil-influenzali e riducendo al minimo le visite dall’esterno. Un provvedimento analogo, ha spiegato il Sindaco di Valenza, Gianluca Barbero, sarà adottato per la casa di riposo comunale.