ACQUI TERME – La Diocesi di Acqui Terme ha deciso di adottare, per tutto il territorio di competenza una serie di misure per evitare la diffusione del coronavirus. È stata quindi disposta la sospensione degli incontri di catechismo, fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Stop anche alle attività oratoriali, fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Non si terranno nemmeno le manifestazioni o iniziative pastorali che prevedono il raduno di gruppi di persone con l’unica eccezione delle messe.

L’imposizione delle “ceneri”, prevista per il prossimo mercoledì, verrà fatta solo sul capo dei fedeli e sarà tolta l’acqua dalle acquasantiere nelle chiese. Durante le liturgie infine l’Eucarestia verrà distribuita solo sul palmo della mano e sarà sospeso lo scambio del segno di pace durante la celebrazione della S. Messa.