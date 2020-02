VIGUZZOLO – Sono partite questo martedì 25 febbraio le attività di sanificazione dello stabilimento Lamberti di Viguzzolo dopo la sospensione precauzionale dell’attività lavorativa avvenuta nella mattinata di ieri. La misura era stata adottata dal gruppo dopo che un dipendente aveva informato l’azienda di essere stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità locali, quelle sanitarie competenti e i Carabinieri di Viguzzolo per assicurare una gestione corretta e razionale degli eventi“, ha commentato un portavoce del Gruppo Lamberti. Che poi ha annunciato come l’azienda sia “attualmente impegnata a sanificare le aree comuni dello stabilimento e prevediamo di poter riprendere a pieno ritmo l’attività entro la giornata di domani“.

Già nella giornata di lunedì il Gruppo Lamberti aveva dato disposizione a tutti gli stabilimenti in Italia di attuare una serie di misure volte a tutelare i dipendenti del Gruppo. Sono stati infatti messi a disposizioni dei lavoratori dispenser per disinfettarsi le mani, l’uso di mascherine protettive per i collaboratori impegnati nel carico e scarico merci e il ricorso allo smart working. L’azienda aveva preventivamente anche sospeso i viaggi in Italia, dall’estero verso l’Italia e tra gli stabilimenti italiani per tutti i dipendenti oltre alla sospensione della formazione e il divieto di partecipazione a riunioni esterne.