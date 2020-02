ALESSANDRIA – “Appena terminato il momento di crisi e tornati alla normalità dovrebbe essere previsto un piano di promozione per l’agriturismo in Italia per far ritornare i turisti nelle nostre strutture a contatto con la natura“. A dirlo è Ursula Stor, titolare di Punto Verde a Ponti e presidente provinciale Turismo Verde Cia, in merito all’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha colpito duramente il comparto legato al turismo agricolo.

In questi giorni molti associati hanno lamentato le numerose disdette arrivate nei mesi di aprile e maggio a causa della paura legata a possibili contagi da coronavirus. Da qui Cia Alessandria, raccogliendo le problematiche presentate, ha fatto richiesta alla Confederazione italiana agricoltori nazionale di provvedere a un incontro con il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

Sul tavolo Cia porterà le richieste ufficiali per un differimento del pagamento dei contributi previdenziali e quelli dovuti dai datori di lavoro ai dipendenti oltre che delle imposte dirette e indirette per un periodo coincidente con il perdurare della crisi. Inoltre proporrà al ministro la sospensione del pagamento delle rate dei mutui oltre che a farsi portavoce verso il Miur per una rivalutazione da parte di quest’ultimo sui viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche.