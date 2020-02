ALESSANDRIA – La crisi da coronavirus oltre ad aver bloccato gli eventi culturali e musicali in provincia costringe gli organizzatori dell’Alessandria Film Festival ad annullare l’evento. Lo ha spiegato Lucio Laugelli, curatore dell’evento, rammaricato per lo stop forzato, causato dall’impossibilità di organizzare in modo adeguato l’appuntamento cinematografico. Troppe le variabili che hanno poi determinato la dolorosa scelta. L’Alessandria film festival era previsto per il 20, 21 e 22 marzo.

“Nostro malgrado, anche alla luce delle scelte prese da eventi ben più blasonati del nostro – spiegano Lucio Laugelli & Stefanno Careddu, direttori artistici dell’ALFF – ci vediamo costretti ad annullare la quarta edizione del Festival, perlomeno nelle date previste per marzo 2020. La nostra intenzione è quella di salvare del programma tutto ciò che si può riproponendolo in un calendario da studiare e in location da definire, coinvolgendo i nostri sponsor e i partner, per offrirvi come sempre film indipendenti di qualità, talk con ospiti di rilievo ed eventi collaterali che arricchiscano la comunità cinefila e la provincia di Alessandria. Mai avremmo voluto prendere questa decisione, ma non possiamo rimanere ostaggio di eventuali focolai vicini, di eventuali nuove ordinanze (sacrosante, per carità) e soprattutto della psicosi globale, che rischierebbe di trasformare qualcosa di bello in un inutile flop.”