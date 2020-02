CASALE MONFERRATO – In merito alle recenti misure di precauzione prese dal Comune di Casale Monferrato per fronteggiare la problematica del Coronavirus, la redazione di RadioGold ha recentemente intervistato Enzo Amich, Capo di Gabinetto del sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, e Coordinatore della Protezione Civile.

“Il Comune di Casale Monferrato è andato oltre le direttive che vedono il Comune adoperarsi per quanto riguarda la sicurezza sanitaria. Non ci siamo accontentati del gel igienizzante. Abbiamo infatti acquistato un kit contenente mascherine, guanti, salviette, termometri e una maschera più performante, per situazioni particolari. Sin da subito, abbiamo percepito che vi sarebbero state grosse problematiche nel reperire materiale di questo tipo“, ha spiegato Enzo Amich. Ieri, giovedì 27 febbraio 2020, infatti, agli uffici comunali è stato consegnato il materiale acquistato in precedenza, unitamente al gel igienizzante.

“Se avessimo aspettato le direttive avremmo potuto consegnare quanto riportato solo nella seconda metà di marzo. Ciò dimostra l’assoluta prontezza dell’Amministrazione di Casale Monferrato. Siamo in attesa delle nuove ordinanze regionali, capendo così quali saranno le limitazioni che imporrà la Regione Piemonte per la prossima settimana“, ha aggiunto. Prossimamente, a livello territoriale, vi saranno eventi cruciali, tra i quali il luna-park mentre la fiera di San Giuseppe è stata spostata ad aprile. Per quanto riguarda le attività commerciali, recentemente si è registrato un calo economico. Si spera, infatti, che questa situazione si sblocchi il più velocemente possibile.

“Dovremmo ritrovarci a breve in unità di crisi, valutando quali strategie adottare per affrontare la problematica in corso“, ha proseguito il Capo di Gabinetto. La situazione, tuttavia, risulta essere sotto controllo. Nei giorni scorsi, grazie ai volontari della Protezione Civile di Casale Monferrato, è stata montata una tenda pre-triage, attualmente situata davanti all’Ospedale Santo Spirito. “Nelle prossime ore continueremo a garantire la massima sicurezza, aiutati dall’ASL e dai volontari“, ha concluso Amich.