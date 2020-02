PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo le riunioni avvenute questo venerdì in Prefettura a Torino, l’Università del Piemonte Orientale attende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che uscirà sabato 29 febbraio, con le misure da adottare per la prossima settimana.

In caso di prolungamento della sospensione della didattica, l‘ateneo ha sottolineato che saranno attivate modalità di didattica in rete per lo svolgimento delle lezioni (da martedì) e modalità protette per lo svolgimento degli esami (con inizio in data da definirsi).