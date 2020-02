PIANCASTAGNAIO – Nuovo giocatore contagiato in casa Pianese. Salgono a cinque i membri della società risultati positivi al tampone per il coronavirus: quattro giocatori e un collaboratore della società. “Dopo una serie di accertamenti, l’U.S. Pianese comunica che un quarto calciatore risulta contagiato dal Covid-19. Anche lui è in isolamento presso la propria abitazione ed è sotto osservazione da parte delle autorità competenti“, si legge nel comunicato.

Non viene comunque specificato se il giocatore sia in isolamento domiciliare in Toscana o in un’altra regione. Degli altri giocatori due sono seguiti dai servizi sanitari toscani, un altro è in isolamento a Ravenna. Mentre il collaboratore della società è ricoverato in ospedale a Siena. Tutti questi casi sono in attesa della conferma dell’Iss. Tutti sarebbero in condizioni buone e stabili.

La Pianese si trovava domenica scorsa ad Alessandria per la partita di campionato contro la Juventus U23 poi persa 1-0. La squadra aveva alloggiato all’hotel Il Mulino di San Michele.