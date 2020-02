TORINO – Il Piemonte esce dalle ferree restrizioni prese una settimana fa dopo l’emergenza coronavirus che aveva – e in parte lo sta ancora facendo – paralizzato il Nord Italia. Le tre regioni cluster sono infatti solo più Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In queste tre realtà varranno ancora i provvedimenti restrittivi della precedenza ordinanza. Tornano invece alla normalità Friuli-Venezia-Giulia, Liguria e appunto il Piemonte.

A partire da mercoledì 4 marzo gli studenti piemontesi di ogni ordine e grado torneranno così sui banchi di scuola. L’annuncio è stato fatto da Alberto Cirio al termine della riunione con il Governo e le altre province colpite dall’emergenza sanitaria. Lunedì e martedì le strutture saranno già aperte per una attività di igienizzazione straordinaria. “D’accordo con l’ufficio scolastico regionale – spiega – abbiamo sottoscritto un protocollo in cui abbiamo concordato un’igienizzazione straordinaria. Si tratta di due giorni in più che ci consentono anche di tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione“, ha spiegato Cirio.

Sempre a partire da lunedì 2 marzo ripartiranno tutte le attività, ma con gradualità ed evitando assembramenti. Saranno contingentati gli ingressi ai museo e posti ridotti disponibili al cinema.

Domenica potranno riaprire invece le chiese con il via libera alle messe. Sentito infatti il Presidente della Regione Piemonte e il Prefetto Moderatore, Mons. Cesare Nosiglia, Presidente Cep, e i Vescovi piemontesi hanno comunicato che da domani, in conformità con la circolare che verrà emanata, potranno essere celebrate tutte le messe festive nelle diocesi del Piemonte.

Inoltre “l’attività dei Luna Park è autorizzata purché si svolga in luogo aperto, garantendo una distanza di almeno un metro tra le persone“, ha spiegato ancora Cirio.