PIEMONTE – “Accanto al plauso e alla solidarietà al personale medico e infermieristico e ai volontari impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19, è indispensabile realizzare in tempi brevi un piano straordinario di investimenti a sostegno della sanità pubblica“. Lo sostiene il parlamentare alessandrino Federico Fornaro. Secondo il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali la sanità “in questi anni hqa subito tagli eccessivi e l’inversione di tendenza realizzata nella legge di Bilancio 2020 va accompagnata da uno sforzo straordinario dello Stato in termini di risorse e assunzioni“. Questo perché “mai come adesso gli italiani hanno capito il valore di avere una sanità pubblica universalistica e la differenza con il modello della sanità privata“.