ALESSANDRIA – L’Università del Piemonte Orientale ha deciso di proseguire la sospensione delle attività didattiche con la presenza degli studenti sino a domenica 8 marzo 2020 per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Lo ha stabilito il rettore Gian Carlo Avanzi, unitamente al Direttore Generale Andrea Turolla, dopo essersi confrontato personalmente anche con il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

La Regione del resto aveva dato alle Università piemontesi autonomia decisionale per le misure restrittive contro il diffondersi del coronavirus. Da qui la decisione di proseguire lo stop dell’attività didattica motivata dal fatto che la posizione geografica degli atenei piemontesi ci colloca al confine con la Lombardia. Ma ancora di più per il fatto che una consistente percentuale di studenti proviene da diverse Regioni, tra cui anche quelle considerate cluster come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Entro mercoledì 4 marzo saranno tuttavia fornite le informazioni necessarie per procedere con la didattica in rete. I docenti che si fossero già attrezzati in modo autonomo potranno iniziare la didattica con questa modalità già da lunedì 2 marzo. Saranno anche fornite a breve indicazioni per lo svolgimento degli esami in forma protetta. Rimangono chiuse al pubblico esterno le aule studio, le mense e le biblioteche oltre alla sospensione precauzionale delle manifestazioni di carattere culturale, scientifico e formativo, comprese le riunioni di docenti/PTA che implichino la presenza di più di 25 persone contemporaneamente nella stessa aula.

Al contrario il Rettore comunica che le attività di tirocinio professionalizzante degli studenti dei corsi di studio delle professioni sanitarie e degli studenti di medicina e degli specializzandi non sono sospese. Aperte anche le segreterie con l’invito però agli studenti di utilizzare prioritariamente i servizi a distanza.