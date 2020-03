TORINO – “A oggi le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse sino a martedì 3 marzo poi valuteremo a seconda dell’evoluzione dei fatti se mercoledì ci saranno le condizioni per riaprire gli istituti o meno“. A dirlo è il Governatore del Piemonte Alberto Cirio nel corso della conferenza stampa indetta nella giornata di domenica 1 marzo. Martedì sera, quindi, si terrà una nuova riunione per analizzare la situazione e capire se le scuole potranno essere aperte regolarmente o meno. Rimane il fatto che nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 saranno attuate le operazioni di sanificazioni delle strutture. “Il 3 marzo sentiremo l’Istituto Superiore di Sanità e vedremo se ci saranno le condizioni per rimandare i ragazzi a scuola. A oggi la riapertura per domani non ci sarebbero“, ha spiegato ancora Cirio.

“Nei giorni 2 e 3 marzo 2020 vengano sospesi i servizi educativi dell’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza dell’attività scolastica di formazione superiore, i corsi professionali, compresi i tirocini, i master e l’università degli anziani con l’esclusione degli specializzanti nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza“, si legge nell’ordinanza. Che poi continua: “dispone altresì di eseguire nei suddetti giorni (2 e 3 marzo, ndr) in tutti gli edifici adibiti alle attività didattiche educative citate le misure di igienizzazione […] e di demandare a successivo provvedimento le disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative“. All’attività di pulizia straordinaria verrà in aiuto al personale Ata la Protezione Civile.