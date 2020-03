PIEMONTE – Torna il freddo e la neve in Piemonte. Colpa, secondo quando diffuso da Arpa, dell’avvicinarsi di una saccatura nordatlantica che creerà un minimo di bassa pressione atmosferica sul mar Ligure. Per la giornata di oggi quindi è previsto un calo netto delle temperature di 6-8 gradi anche in pianura con le minime che si aggireranno sullo zero termico e le masse che non supereranno mai gli otto gradi.

Le precipitazioni torneranno a tratti abbondanti a partire dalle Alpi, con quota neve a 400-500 metri sul Sud del Piemonte e 600-700 a Nord della regione. Si tratterà comunque di una perturbazione veloce, seguita dal ritorno del vento nella giornata di martedì. Un’altra breve parentesi piovosa è prevista tra il 7 e il 9 marzo.