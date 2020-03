PIEMONTE – La Regione Piemonte sta meditando di individuare due strutture sanitarie totalmente dedicate all’emergenza coronavirus. Si chiameranno Covid-19 Hospital e accoglieranno quei pazienti contagiati e che hanno bisogno di un ricovero ospedaliero. A comunicarlo è stato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

L’obiettivo è preservare gli ospedali di maggiore specializzazione per le esigenze di tutta la popolazione mantenendo posti per emergenze ordinarie e interventi in elezione. Da qui l’individuazione di due centri dedicati al coronavirus che saranno al Sant’Andrea di Vercelli e al Carle di Cuneo. Lì sono già disponibili i reparti di Rianimazioni dedicati.

