PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Chi ha trascorso una serata alla sala da ballo di Sale dopo il 17 febbraio e presenta sintomi di febbre contatti il proprio medico curante. Questo l’appello del direttore del 118 regionale, Mario Raviolo, davanti alle telecamere del Tg3 Piemonte.

Come ha riferito il dottore, in quel luogo dopo il 17 febbraio “ci sono stati molti eventi con tanti soggetti di età media. Purtroppo abbiamo già riscontrato la positività di sei soggetti. Ora tutte le persone che hanno ballato lì e che presentano sintomi di febbre devono contattare il medico di famiglia, così da mettersi in contatto col Servizio Sanitario Nazionale. In questo modo potremo prenderli in carico. E poi è importante che non vadano in Ospedale”.