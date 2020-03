ROMA – Arrivato a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza coronavirus, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato che chiederà al Governo la cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di sei dipendenti e “attenzione al comparto del turismo, del commercio e delle famiglie. Servono misure concrete e veloci” ha sottolineato il Governatore regionale.