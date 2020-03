TORTONA – In merito alla morte del paziente positivo al coronavirus ricoverato all’ospedale di Tortona, il Presidente della Regione, Alberto Cirio, in attesa che dall’Unità di crisi venga comunicato l’esito degli accertamenti per verificare se il coronavirus sia stata la causa primaria del decesso, ha espresso “la profonda tristezza di tutto il territorio”.

“È un momento di grande dolore per il Piemonte, che desidera trasmettere alla sua famiglia e agli affetti più cari un pensiero sincero d’affetto e vicinanza” ha detto Alberto Cirio “Non abbassare la guardia è la strada giusta. Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili nella storia del nostro Paese. E proprio per questo è fondamentale, adesso più che mai, sostenerci reciprocamente e restare uniti”.