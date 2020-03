PIEMONTE – Crescono ancora il numero dei casi di coronavirus in Piemonte. Sono 16 quelli in più di ieri (81) per un totale di 97. Il dato è stato diffuso dall’Unità di Crisi regionale. Le persone ricoverate in ospedale sono passate dalle 32 di ieri alle 53 di giovedì 5 marzo. Di questi 17 sono in terapia intensiva, 22 in reparti di malattie infettive e 14 in altri reparti. Le persone in isolamento fiduciario domiciliare sono in tutto 44.

La provincia piemontese con il maggior numero di casi è quella di Asti (41). Secondo l’Alessandrino (24) e il Torinese (16). I casi nel Verbano Cusio Ossola sono cinque, a Novara tre e nel Vercellese 5. Tre i pazienti provenienti da altre regioni. Si conta anche un deceduto a Tortona.