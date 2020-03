ALESSANDRIA – L’ospedale di Alessandria in una nota ha voluto spiegare le attività messe in campo per far fronte all’emergenza coronavirus. L’Azienda ha precisato che, fin dalle scorse settimane, ha fornito a tutti i direttori di struttura e coordinatori infermieristici “le indicazioni per affrontare una possibile emergenza, ribadite oggi dalla Direzione Sanitaria per aggiornare in merito all’evolversi della situazione. Sono stati effettuati specifici corsi di formazione, presenti nella piattaforma della formazione aziendale. Inoltre il servizio del Medico Competente ha sempre fornito aggiornamenti e risposto ai quesiti del personale”.

A tutela del personale, ha aggiunto la direzione dell’Ospedale, sono state adottate misure nei luoghi con maggiore assembramento, come le mense, e per questo “sono state fornite indicazioni al personale tecnico/amministrativo per accedere alla mensa in modo scaglionato e non sovrapporsi con gli orari del personale sanitario”.

Per una migliore gestione dell’emergenza l’Azienda Ospedaliera ha poi “fornito al personale alcune misure per un migliore svolgimento delle attività in Azienda”. Le attività sanitarie sono state rimodulate “in linea con le indicazioni regionali e quindi sono state sospese tutte le prestazioni programmate ambulatoriali che si trovano in classe D (differibile, da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 per gli accertamenti diagnostici) e P (programmabile), salvo quelle ritenute non differibili. Per una migliore riorganizzazione degli accessi, coloro ai quali è stato spostato l’appuntamento saranno chiamati dagli operatori aziendali”.

Rimangono tuttavia attivi gli ambulatori per le prestazioni in classe B (breve, da eseguire entro 10 giorni) e U (urgente, da eseguire entro 72 ore): i pazienti passeranno il filtro del pre-triage davanti a ogni ambulatorio. Qui affronteranno una breve intervista e, in caso di tosse, raffreddore o febbre, al paziente verrà consegnata una mascherina chirurgica. Le visite devono essere scaglionate e quindi potrebbero subire dei ritardi.

Per quanto riguarda le prestazioni chirurgiche, come da indicazioni regionali, l’azienda assicura che da questo giovedì è prevista la “sospensione degli interventi chirurgici ordinari e gli interventi sanitari che implichino l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico”.

Tutti i contatti di pazienti sospetti sono inoltre seguiti dai servizi di igiene pubblica delle singole ASL di competenza e segnalati alla nostra Azienda Ospedaliera in caso di necessità. Tuttavia dall’ospedale chiariscono che “la semplice parentela con un possibile caso sospetto non costituisce un fattore di rischio.”

Vista la fase delicata l’Azienda Ospedaliera invita cittadini o dipendenti a porre quesiti per rispondere a tutti i dubbi e le perplessità. Nel frattempo la Direzione aziendale ringrazia “tutto il personale che in questo periodo dovuto al coronavirus sta reagendo prontamente e con spirito di dedizione al bisogno sanitario, consentendo così l’attiva partecipazione dell’Azienda Ospedaliera alla rete regionale. Grazie all’impegno e al supporto di tutti i dipendenti, l’Ospedale di Alessandria sta gestendo fin dall’inizio l’urgenza Covid-19 secondo le procedure previste dalla Regione Piemonte. Alla richiesta dell’Unità di Crisi di redigere una apposita procedura di risposta sanitaria, ha infatti dimostrato professionalità e grande spirito di collaborazione sia nella definizione dei protocolli sia nella loro scrupolosa applicazione. Per questo l’Azienda intende esprimere la propria sincera gratitudine a tutto il personale che, in base all’evoluzione della situazione, ha sempre messo al primo posto il paziente, garantendo le cure migliori in massima sicurezza.”