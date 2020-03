PIEMONTE – “I dati ci dicono che siamo ancora in crescita, la crisi non è finita“. Nella consueta diretta sulla sua pagina Facebook dedicata all’emergenza Coronavirus il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha fatto appello all'”autoresponsabilità personale dei cittadini piemontesi”.

“Dobbiamo stare attenti a come ci comportiamo e seguire i consigli che sembrano banali come lavarsi spesso le mani, starnutire nella piega del gomito, evitare il più possibile i contatti. Questo può evitare tanti contagi. In particolare chi ha più di 65 anni deve limitare al massimo qualsiasi tipo di contatto ed esposizione. Si tratta di una misura provvisoria che permetterà di contenere il contagio”.

Cirio ha infine invitato, sempre a proposito del senso di responsabilità personale che ciascuno di noi è tenuto ad avere “a non intasare i Pronto Soccorso. Se sospettate di avere avuto un contatto sospetto e un possibile contagio chiamate i numeri verdi 800 192020. Nel caso il tampone vi verrà fatto a casa. Cerchiamo di avere un codice di condotta di grande responsabilità personale nei rapporti umani, nelle distanze, rispettando almeno un metro. Sembrano cose banali ma sono i vecchi insegnamenti che oggi sono più che mai attuali e che possono salvare tante vite”.