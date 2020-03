ALESSANDRIA – Sta girando in queste ore un messaggio vocale su WhatsApp in cui una voce maschile, in modo piuttosto allarmato dice che un ragazzo molto giovane è ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Lo sventurato in questione avrebbe contratto il coronavirus e per questo l’intero nosocomio sarebbe stato chiuso al pubblico.

Poi il messaggio cambia repentinamente argomento dando una serie di consigli un po’ raffazzonati: “Consigliano di non prendere ascensori e di usare le scale, di non andare nei centri commerciali, fare molta attenzione, lavarsi spesso le mani, disinfettarsi tanto“. Poi in conclusione augura “buona vita a tutti“. Il messaggio è da due giorni che sta girando sui cellulari di diversi alessandrini.

Il consiglio è quello di diffidare dalle informazioni arrivate sottobanco e controllare sempre sui canali ufficiali di Comune, Regione e Asl tutte le news per non generare inutili allarmismi.