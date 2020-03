PIEMONTE – “Credo di poter dire, per tranquillizzare la gran parte dei nostri cittadini, che il lavoro e’ un discrimine per le persone e per le merci. Chi deve viaggiare per ragioni di lavoro lo può fare e anche la merce può viaggiare. Questo è il primo punto sul quale ieri c’e’ stata molta confusione ma sul quale c’e’ stato anche un impegno del presidente Conte con il quale ho parlato a notte fonda e che mi ha ribadito che l’interpretazione giusta fosse proprio questa“. A chiarirlo è stato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpretando una delle disposizioni che più ha preoccupato i cittadini contemplati nell’articolo 1.

“Ritengo inutile – ha poi aggiunto – sprecare tempo ad acquistare cibo che poi magari va a male, perché la catena della distribuzione alimentare ha funzionato, funziona e funzionerà in maniera assolutamente e rigorosamente perfetta. Se qualcuno si sente più tranquillo lo può fare, però è una cosa inutile. I supermercati saranno sempre pieni e riforniti, non stiamo andando in guerra“.

“Gli abitanti e le imprese della Lombardia e delle altre 14 province di Piemonte, Emilia, Veneto e Marche, inserite in una zona a mobilita’ limitate, e non in zona rossa, sono chiamate a una prova difficile ma fondamentale se si vuole contenere la diffusione del Covid19: una prova che supereremo. Le norme contenute nel Dpcm devono essere, pero’ correttamente interpretate, evitando di continuare a parlare erroneamente di zona rossa, con espresso richiamo a quella che era stata istituita per l’area di Codogno e di Vo‘” ha aggiunto il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.