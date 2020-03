PIEMONTE – Il bollettino mattutino della Regione sui contagi in Piemonte del coronavirus parla di 320 le persone risultate positive al test sul. Attualmente sono 214 le persone ricoverate in ospedale. Di queste 38 si trovano in terapia intensiva, e 176 in altri reparti. Sono in isolamento domiciliare fiduciario 63 persone. Cinque le persone decedute tutte nell’Alessandrino: due a Novi Ligure, due a Tortona e una ad Alessandria. Finora sono 1511 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1009 sono risultati negativi.