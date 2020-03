CASALE MONFERRATO – “Una notizia che ci colpisce profondamente“. Il sindaco di Casale Federico Riboldi ha annunciato poco fa un nuovo decesso in provincia, il 14^ in Piemonte, di un uomo affetto da coronavirus. Si tratta di un cittadino casalese di 88 anni, ricoverato all’ospedale di Asti, il secondo decesso di un monferrino dopo quello di Giorgio Rosso.

“Porgo le condoglianze alle famiglie di queste due persone” ha aggiunto il sindaco Riboldi “a livello di casi accertati siamo arrivati a cinque”.

“Voglio lanciare un appello molto serio a tutti” ha concluso il primo cittadino “le misure del Decreto del Governo sono un grande sacrificio per le attività produttive, per chi lavora in proprio, ma il nostro dovere primario è tutelare i più deboli. In Regione Lombardia si è già arrivati a decidere chi curare e chi no, perché le terapie intensive non bastano per tutti. Per questo motivo, per una questione di coscienza dobbiamo limitare gli spostamenti al necessario: andare a lavorare e approvvigionarsi di generi alimentari e, eventualmente, di farmaci. Non è il momento per il superfluo”.