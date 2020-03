PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nelle 14 province italiane colpite dalle restrizioni dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri c’è anche Alessandria. Scelte dure ma ritenute, come ha successivamente spiegato il premier Giuseppe Conte, necessarie per arginare il diffondersi del coronavirus. La Regione Piemonte ha così deciso, al fine di agevolare la comprensione a tutti del Dpcm anticovid-19, di creare una infografica ad hoc per riassumere tutte le restrizioni.