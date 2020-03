PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il sindacato Slc Cgil Piemonte ha sollecitato Poste Italiane a mettere subito in campo tutte le azioni di prevenzione da coronavirus a tutela dei lavoratori e dei clienti, secondo quanto riportato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Riteniamo questa sottovalutazione inaccettabile“ ha sottolineato il sindacato “servono sanificazione, presidi sanitari (gel lavamani), mascherine filtranti e quant’altro”.

“In caso di mancata osservanza chiediamo all’Azienda di assumere tutte le decisioni conseguenti e necessarie alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalle province più a rischio, al fine di garantire la corretta comunicazione e la giusta attenzione per il personale dipendente in tutta la Regione. Segnaliamo questa situazione alle autorità territoriali competenti per le necessarie verifiche e interventi”.