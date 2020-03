PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Partiranno immediatamente controlli mirati da parte delle Forze dell’Ordine per far rispettare le regole presenti nel Decreto della Presidenza del Consiglio pubblicati l’8 marzo 2020. Lo si è stabilito al termine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Viceprefetto Vicario Ponta.

Sono così stati disposti controlli lungo le principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie con la partecipazione delle Forze di Polizia Statali e Locali. Nell’occasione si è dato anche il via libera per la consegna a domicilio di cibi e bevande anche dopo le ore 18 a condizione che sarà a cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.