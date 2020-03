ALESSANDRIA – Si chiama #NoiCiSiamo ed è la campagna social dei professionisti della sanità in prima linea per invitare i cittadini a rafforzare il loro impegno nel contrasto al coronavirus. L’iniziativa, attivata dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria, è iniziata nella mattina di martedì 10 marzo. Protagonisti – e come non poteva esserlo – tutti i professionisti dell’Ospedale che in questo periodo stanno combattendo contro il Covid-19.

“Stiamo lavorando intensamente per la salute di tutta la comunità, ma vi chiediamo la massima collaborazione seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione, rafforzando così il nostro impegno“, spiegano i volti – ritratti con le mascherine e i presidi adeguati ad affrontare l’emergenza – di questa iniziativa. L’obiettivo della campagna, che verrà diffusa attraverso i canali social dell’Azienda Ospedaliera, è quella di combattere la diffusione del Covid-19 trasmettendo alla popolazione anche un sentimento di fiducia nella sanità e di vicinanza ai

professionisti.