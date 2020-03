PIEMONTE -Nelle prossime due settimane gli agriturismi che aderiscono a Coldiretti chiuderanno per aderire alla campagna #iorestoacasa. La decisione è stata presa dal Consiglio Nazionale della Coldiretti, riunito in seduta straordinaria dal Presidente Ettore Prandini in videoconferenza per affrontare l’emergenza Coronavirus.

In provincia di Alessandria sono 70 gli agriturismi di Terranostra Campagna Amica che si fermeranno: “Una decisione che è un’assunzione di responsabilità verso i cittadini ed il Paese per concentrare in queste settimane decisive tutte le energie nella lotta alla diffusione del virus” ha affermato il presidente provinciale Terranostra Alessandria Stefania Grandinetti, nell’auspicare che, hanno aggiunto il presidente e il direttore Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo, “questo sacrificio sia utile a superare l’emergenza per rivedere tutti gli amanti della campagna nelle nostre aziende a Pasqua. È importante in questo momento seguire le direttive del Governo e restare a casa: da qualche settimana i nostri agriturismi stavano adottando le disposizioni per evitare forme di contagio ma, alla luce di quanto sta avvenendo, l’assunzione di misure più drastiche non poteva essere rimandata. È un grande sacrificio ma sappiamo che è la decisione più saggia per poter superare questo difficile momento e tornare presto a lavorare. Salvo nuove disposizioni rimangono invece aperti su tutto il territorio provinciale gli agrimercati e il mercato coperto di Campagna Amica in via Guasco ad Alessandria dove prosegue la mobilitazione #MangiaItaliano”.