ALESSANDRIA – #restaacasa, ai tuoi acquisti ci pensiamo noi. Questo lo slogan lanciato da Confesercenti Alessandria che, vista l’emergenza coronavirus, ha promosso la possibilità della consegna di prodotti a domicilio.

Tanti i negozi alessandrini che hanno già aderito e che sono contattabili dai clienti: L’Amico Fruttaio in piazza Marconi (0131/254109), Al Mercatino di via San Lorenzo (0131/260052), Paulista Caffè Il Negozio in via San Lorenzo (0131/441491 oppure 392/9815447), Quagli Detersivi e Marmellate in via San Lorenzo (0131/253663), Frutta e Verdura da Nino e Mariangela in via San Lorenzo (0131/858816), Pasta Fresca La Moderna in via San Lorenzo (0131/265454 oppure 338/5051987), Macelleria Dal Maolè in via San Lorenzo (0131/325237 oppure 393/1924252) e Pasticceria Zoccola 1820 (0131/254767).