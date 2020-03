ISOLA SANT’ANTONIO – Cristian Scotti, sindaco di Isola Sant’Antonio, ha annunciato in un video su Facebook di voler procedere alla sanificazione di tutto il territorio comunale. Sabato 14 marzo, a partire dalle 20.30, verrà attuata una pulizia straordinaria di strade, piazze, panchine, parchi giochi. Il tutto nell’ottica di contenere il diffondersi del coronavirus.

“Il dovere di un Comune è quello di tutelare la salute pubblica. In questo momento dobbiamo mettere in atto tutti i mezzi e le risorse possibili per la salvaguardia della salute pubblica e della nostra comunità“, ha spiegato il primo cittadino. La sanificazione verrà fatta tramite un’autobotte contenente una soluzione disinfettante. La decisione è stata presa al termine di un incontro con la Asl di Tortona che ha appoggiato la richiesta del sindaco Scotti di attuare una pulizia straordinaria del territorio comunale.