PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Coronavirus: chiusura totale (tranne farmacie e alimentari) anche in Piemonte. Sei d’accordo?“. Questa la domanda che, sui propri canali social, RadioGold ha posto agli alessandrini. Un sondaggio per capire se il pugno di ferro su spostamenti, negozi aperti e limitazioni fosse necessario anche nel nostro territorio per fronteggiare l’emergenza da coronavirus. A rispondere, tra Instagram e Facebook, siete stati oltre 6000. E per questo, prima di andare a raccontare quelli che sono stati i dati vi vogliamo ringraziare per la fiducia e la voglia di interagire con noi.

Andiamo ora al sodo. Per rispondere al quesito la stragrande maggioranza di voi ha votato per una chiusura totale delle città nell’ottica di fermare l’avanzata di quella che l’Oms ha definito una pandemia. Per la precisione il 93% degli utenti di Facebook ha dichiarato che sarebbe utile una chiusura complessiva di ogni attività: dai negozi sino alle fabbriche ad eccezione di quelli di prima necessità come alimentari e farmacie. Più scettico il 7% che ritiene eccessive queste limitazioni. Discorso che si replica anche su Instagram con dati molto simili. Il 90% di chi ha partecipato sostiene che la chiusura di ogni attività sia necessaria. Il 10% invece si è detto contrario.

