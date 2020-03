TORTONA – Possibile emergenza sanitaria alla Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona. Il dottor Mario Raviolo, coordinatore dell’Unità di crisi del Piemonte, ha raggiunto questa mattina la città per verificare la situazione all’interno della struttura religiosa.

Nel convento è infatti stata segnalata una trentina di casi di sospetto contagio da coronavirus tra operatori. Attualmente non sono state riscontrate positività immediate. “Poiché si tratta di una struttura a rischio è stata avvisata l’Unità di crisi e il dottor Raviolo ha raggiunto la struttura con tutti i dpi del caso per accertare il quadro”, ha precisato il sindaco Federico Chiodi. Nel corso delle prossime ore si avranno i riscontri dei test compiuti.

All’esterno è stato allestito un presidio delle forze dell’ordine per impedire l’ingresso o l’uscita dalla struttura prima dei risultati dei test.